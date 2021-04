Mutmaßliche Kellereinbrecher in Wien-Favoriten ertappt

Zwei Männer sollen am Dienstag in den Abendstunden in ein Kellerabteil in einem Wohnhaus in der Quellenstraße in Wien-Favoriten eingebrochen sein. Die Polizei war jedoch so schnell vor Ort, dass die Beamten die beiden Verdächtigen noch an Ort und Stelle festnehmen konnten.

Die beiden mutmaßlichen Einbrecher - zwei Polen im Alter von 20 und 28 Jahren - hatte laut Polizei Einbruchswerkzeug und Diebesgut bei sich. Die beiden Männer befinden sich in polizeilicher Anhaltung.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: