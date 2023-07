Mutmaßliche Fahrraddiebin von Zeugen gestellt und an Flucht gehindert

Zeugen beobachteten in der Nacht auf Dienstag einen Mann und eine Frau, die in der Fasangasse im dritten Bezirk versucht haben sollen, ein E-Fahrrad zu stehlen. Einer der Zeugen sprach die Tatverdächtigen an, diese ergriffen daraufhin die Flucht.

Die Frau kam aber nicht weit und konnte bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Die 16-jährige Slowakin bestritt die Vorwürfe und behauptete, als Touristin in Wien zu sein. Sie wurde vorläufig festgenommen.