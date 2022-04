Mutmaßliche Fahrraddiebe in Wien-Alsergrund festgenommen

Am späten Donnerstagabend beobachtete ein Zeuge zwei Männer, die in der Badgasse in Wien-Alsergrund versucht haben dürften, ein Fahrradschloss aufzubrechen.

Der Zeuge alarmierte die Polizei und gab an, dass die Tatverdächtigen dunkel bekleidet waren und mit einem Kinderwagen unterwegs seien. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie die zwei Männer anhalten und vorläufig festnehmen.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug konnte in einem Mistkübel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im Laufe des Freitags werden die Tatverdächtigen vernommen.

