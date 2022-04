In der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei von einem Zeugen alarmiert, der einen Mann in der Stallburggasse in der Wiener Innenstadt beim Autoeinbruch beobachtet hat.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie einen Mann, welcher gegen ein Auto trat und offensichtlich die Türschnalle des Fahrzeuges herunterreißen wollte. Die Polizisten forderten den 40-Jährigen auf, sein Vorhaben zu beenden, was er jedoch ignorierte.

Der Tatverdächtige dürfte einen der Beamten mit einem Fußtritt gegen das Bein attackiert haben. Sofort wurde der Österreicher angehalten und festgenommen. Im Laufe des Freitages wird der 40-Jährige vernommen.

Beim Vorfall wurde der attackierte Polizist nicht verletzt.

