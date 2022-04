Am Donnerstagabend beobachtete ein Zeuge einen Mann, der im Bereich der Radetzkystraße im 3. Wiener Bezirk diverse Kupferrohre und -kabel von einer Baustelle gestohlen haben soll.

Sofort alarmierte er die Polizei, die im Anschluss die Baustelle durchsucht hat. Dort konnte sie gegen 19.45 Uhr einen 45-jährigen Ungarn antreffen, den sie vorläufig festgenommen hat.

Bei dem Mann wurde das Diebesgut sowie mutmaßliches Tatwerkzeug (eine Rohrzange) beschlagnahmt. Bei seiner Vernehmung gab der Tatverdächtige an, dass ihm "das Unrecht seiner Tat nicht bewusst war", so die Polizei in einer Aussendung.

