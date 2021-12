Mutmaßliche Einbrecher in Wiener Innenstadt auf frischer Tat ertappt

Am späten Sonntagabend konnte ein Lokalbesitzer in der Wiener Innenstadt beobachten, wie zwei Unbekannte versuchten, ins Lokal nebenan einzubrechen. Er begab sich deshalb in die nächstgelegene Polizeiinspektion und meldete den Vorfall.

Die Beamten entdeckten vor Ort ein Zylinderschloss, das aufgebohrt worden war. Im Zuge der Durchsuchung wurden die mutmaßlichen Einbrecher im Keller angehalten und festgenommen.

Bei den Männern handelt es sich um zwei tschechische Staatsangehörige im Alter von 24 und 36 Jahren. Das Werkzeug wurde von der Polizei sichergestellt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: