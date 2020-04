Mutmaßliche Drogenhändler in Wien-Brigittenau festgenommen

Der Wiener Polizei ist es gelungen, zwei mutmaßliche Drogendealer in einer Wohnung in Wien-Brigittenau festzunehmen. Die beiden Männer - ein 27-jähriger Bulgare und ein 35-jähriger Serbe - stehen unter dem Verdacht, Suchtgift verkauft zu haben.

Sichergestellt wurden in der Wohnung rund 220 g Heroin, knapp zwei Kilo Kokain sowie Bargeld in der Höhe von 2620 Euro. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass das Duo zu einer international agierenden Tätergruppe gehört. Weitere Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an.