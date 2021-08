Am Freitagabend war ein Motorradfahrer in der Nähe der Wienerberg City sehr viel schneller gefahren als erlaubt: In der Eibesbrunnergasse in Favoriten, in Fahrtrichtung Gutheil-Schoder-Gasse, sei der Motorradfahrer nämlich anstatt der erlaubten 30 km/h, mit 133 km/h unterwegs gewesen sein. Gemessen wurde die Geschwindigkeitsüberschreitung von einem Radarmessgerät, wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung mitteilt.

Bei einer Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit um mehr als 90 km/h innerhalb des Ortsgebietes droht dem Lenker nun nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch ein Führerscheinentzug von mindestens 6 Monaten. Damit müsse nun auch der Lenker des Motorrads rechnen.