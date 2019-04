Mordprozess in Wien: "Sie hat meine Männlichkeit beleidigt"

Der 40-jährige Mann, der Dienstagfrüh im Gerichtssaal des Landesgerichts Wien Platz nimmt, sollte eigentlich gar nicht hier sein. Schon zwei Mal hatte der Iraker einen negativen Asylbescheid bekommen. Drei Mal war er in Österreich straffällig geworden - verurteilt wurde er wegen Schlepperei, schwerer Körperverletzung und versuchter schwerer Erpressung. "Er hat mit seinem Anwalt alle rechtliche Möglichkeiten ausgeschöpft", sagt die Staatsanwältin. Und als es eng für ihn wurde, tauchte er unter; in der Wohnung seiner neuen Lebensgefährtin Rosa in Wien-Leopoldstadt. Und sie soll der Mann am 8. September 2018 erstochen haben.

Schwere Kränkung

"Sie hat meine Männlichkeit beleidigt. Sie hat gesagt, ich hätte nicht einmal Haare auf der Brust", empört sich Daban K. Eine schwere Kränkung für den Mann, der für die 50-jährige Frau heiraten wollte und ihr bereits Goldschmuck für die Hochzeit gekauft hatte. Er hält im Gericht den Verlobungsring in die Höhe, erklärt, wie sehr er die Frau liebe.