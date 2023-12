Mordprozess um getötete Frau in Wien: Angeklagter auf Rollbahre vor Gericht

28-Jährige rief noch ihre Mutter an

Der Angeklagte rief zunächst seine Schwägerin an und forderte sie auf, mit seinen drei Kindern in einen Park zu gehen. Als diese aus der Wohnung waren, marschierte er in die Küche, holte ein Messer und kündigte laut Staatsanwalt seiner Ehefrau an, er werde sie nun töten. Die 28-Jährige rief ihre Mutter an und bat eindringlich um Hilfe. "Sie war in Panik. Während des Telefonats hat er auf sie einzustechen begonnen", berichtete der Staatsanwalt.

Die 28-Jährige hatte keine Überlebenschance. Der Mann fügte ihr insgesamt 19 Stichwunden im Hals, im Brust- und Bauchbereich sowie an den Extremitäten zu. Unter anderem wurde der Herzbeutel eröffnet. Die dreifache Mutter verblutete.