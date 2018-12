Mordprozess: Drei Frauen starben durch Brahim E.’s Hand

Wien.

In Favoriten erstach der 67-Jährige seine Frau. Urteil: Lebenslange Haft; nicht rechtskräftig. Der Mordverdächtige Brahim E. hat viel zu erzählen. Richterin Eva Brandstetter würde am Montag im Landesgericht für Strafsachen in Wien vor allem interessieren, warum er seine Frau am 20. Mai mitten auf der Leebgasse in Wien-Favoriten mit acht Messerstichen getötet hat. Brahim E. holt weit aus. Sehr weit. „So geht das nicht“, ermahnt die Richterin.

„Doch.“

„Nein.“

„Doch.“

Wichtige Details lässt der 67-jährige Kosovare aus. Etwa, dass er in Deutschland bei einem Raubüberfall eine Frau erstochen hat. Und auch, dass er in der Schweiz eine Frau erstochen hat. Und dann eben seine Ehefrau in Wien.

„Das ist ein tragischer Fall. Ich trage sie immer noch im Herzen“, erklärt der Angeklagte. Töten wollte er die 56-jährige Dragica M. nicht. Die allerdings wollte nichts mehr mit dem Mann zu tun haben. Sie zeigte ihn vorher schon zwei Mal wegen gefährlicher Drohung an, tauchte nach der Trennung schließlich kurzfristig in Serbien unter. Und kehrte dann nach Wien zurück. „Sie wollte immer Geld für ihre Schmarotzerfamilie“, sagt der Angeklagte.