Morddrohung gegen Lebensgefährtin: 34-Jähriger festgenommen

Polizisten der Inspektion Hohenbergstraße nahmen in den gestrigen Abendstunden einen 34-jährigen Rumänen in seiner Wohnung im Bezirk Meidling fest. Er steht im Verdacht, seine 43-jährige Lebensgefährtin während eines Streits bedroht zu haben. Zuvor soll er eine Glasvitrine in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Faust eingeschlagen haben.

Im Zuge der Amtshandlung sprach der 34-Jährige Morddrohungen gegen seine Lebensgefährtin aus. Gegen den 34-Jährigen wurde, zur Festnahme hinzukommend, ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

