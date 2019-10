Mord in der Brigittenau: Polizei sucht nach Dosen und Curry-Lokal

Wie berichtet, wurde in der Nacht auf Mittwoch in einem Wohnhaus in der Durchlaufstraße in Wien-Brigittenau eine Leiche entdeckt. Der mutmaßliche Mord soll sich am 2. Oktober 2019 gegen Mitternacht ereignet haben.

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien konnten mittlerweile die Identität des Opfers feststellen. Es handelt sich um einen 32-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Zur Tat selbst ist nach einer Obduktion mittlerweile bekannt, dass der Mann im Stiegenhaus des Wohnhauses durch mehrere Messerstiche in den Oberkörperbereich zu Tode gekommen ist.

Polizei bittet um Hinweise

Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass der 32-Jährige in der Zeit vor der Tat, zwischen 22 Uhr 23 Uhr, eine Mahlzeit mit Curry-Reis und Gemüse gegessen hat. Er soll außerdem Getränkedosen gekauft haben, die er noch zum Tatzeitpunkt in einem transparenten Plastiksackerl dabei hatte.