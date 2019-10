Mann erstochen in Wiener Stiegenhaus gefunden

In der Nacht auf Mittwoch wurde in einem Wohnhaus in Wien-Brigittenau eine Leiche entdeckt. Zeugen alarmierten um Mitternacht die Polizei. Ersten Informationen zufolge soll der Mann Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers aufgewiesen haben.

Unbekannter Toter

Bisher ist noch nicht klar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Laut Polizei soll der Tote zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Derzeit werden am Tatort Spuren sichergestellt. Nach der Alarmierung suchte die Polizei zirka eine halbe Stunde per Hubschrauber den Bereich rund um den Tatort ab. Diese Sofortfahndung dürfte aber ohne Erfolg geblieben sein.

Mehr Infos in Kürze.