Mopedfahrer nach Verkehrsunfall in Liesing verletzt

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr fuhr eine Pkw-Lenkerin die Brunner Straße in Liesing stadtauswärts und wollte nach links in die Zufahrt eines Parkplatzes einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 25-Jähriger auf einem Moped die Straße stadteinwärts. Auf der Höhe der Zufahrt zum Parkplatz kam es zu einem Zusammenstoß.

Dabei kam der Mopedlenker zu Sturz und wurde verletzt. Die Berufsrettung hatte den jungen Mann notfallmedizinisch versorgt und musste ihn in ein Krankenhaus bringen. Die 36-jährige Pkw-Lenker kam ohne Verletzungen davon.

