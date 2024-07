Mitten in Wien: Sporteln wie die Olympioniken

Bei den Spielen in Paris ist das anders. Und da der Trend zum Trendsport ungebrochen ist, wird den Zuschauern heuer noch mehr geboten. Mit Breakdance und Kitesurfen feiern zwei weitere Disziplinen Premiere .

Die Olympischen Spiele von Tokio 2021 sind als „Geisterspiele“ in die Geschichte eingegangen. Wegen Corona fanden sie ohne Zuschauer statt. Fans konnten die damals neuen olympischen Sportarten wie Skateboard, Klettern, Surfen, BMX und 3-gegen-3-Basketball also nur aus der Ferne erleben.

Urbaner Sport

Dass es sich um junge, urbane Sportarten handelt, ist kein Zufall. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, betont die Bedeutung von stadttauglichen Wettbewerben für den olympischen Gedanken. Jüngere Fans wolle man ansprechen und mit dem Sport sein, wo die Menschen sind.

Ein Konzept, das aufgeht. Denn nicht nur können alle neuen Disziplinen in Wien und Umgebung ausgeübt werden, auch das Interesse von Alt und Jung ist groß. Der KURIER hat sich angeschaut, wo man welche der Trendsportarten ausprobieren kann.

Skateboard: Die Olympioniken treten auf Parcours an und beeindrucken mit Tricks. Das erste Gold in Paris ging an die 14-jährige Japanerin Coco Yoshizawa. Das heißt aber nicht, dass man als Erwachsener nicht Skaten lernen kann. Der Skateboard Club Vienna bietet passende Kurse für alle. Info: www.skateboardclubvienna.at

Sportklettern: Bei Olympia gibt es unterschiedliche Disziplinen, für fast alle geeignet ist das Bouldern. Dabei wird eine 4,5-Meter-Wand ohne Sicherung erklommen. Zu Wiens beliebtesten Kletterhallen gehört die Blockfabrik in Margareten. Info: www.blockfabrik.at