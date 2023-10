Mitschüler demonstrierten gegen Abschiebung von Jaba

Eigenmächtig organisierten sie deshalb am ersten Tag ihrer Herbstferien eine Demonstration vor dem Innenministerium. „Kranke Kinder abschieben? Bitte nicht“, stand etwa auf einem Plakate, das Mitschüler von Jaba am Montag in der Hand hielten.

Auf dem Plakat ist auch Jaba zu sehen, wie er auf einem Krankenhausbett sitzt. „Wir haben erst letzte Woche erfahren, dass Jaba überhaupt krank ist, und auch noch abgeschoben werden soll. Es war für uns alle ein Schock“, sagte Mitschülerin July bei der Demonstration.