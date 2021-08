Mitarbeiterin bei Diebstahl verletzt: Drei Mädchen festgenommen

Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sollen am Donnerstagmorgen in der Favoritenstraße in Wien-Favoriten Waren in einem Bekleidungsgeschäft gestohlen haben.

Eine der Mitarbeiterinnen bemerkte das und versuchte die Mädchen anzuhalten. Bei dem Versuch wurde sie von einer der Tatverdächtigen mit einem Faustschlag verletzt und an den Haaren gezogen. Danach flüchteten die drei.

Zwei Passanten sahen den Fluchtversuch und hielten die mutmaßlichen Täterinnen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten konnten die Mädchen vorläufig festnehmen. Bei den Jugendlichen handelt es sich um zwei Mädchen aus Sambia und Venezuela. Die dritte Person konnte sich nicht ausweisen.

