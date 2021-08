Aggressiver Mann verletzt zwei Polizisten in Wien-Ottakring

Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden am Donnerstagabend wegen Musiklärms alarmiert. In einer Wohnung in der Fröbelgasse befanden sich drei Männer, einer davon verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten.

Der 38-Jährige ließ sich zu keiner Zeit beruhigen, weshalb er außer der Lärmerregung auch wegen aggressiven Verhaltens angezeigt wurde. Nach der Anzeige versetzte der Mann einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht.

Mit Einsatz von Pfefferspray konnte der Rumäne vorläufig festgenommen werden. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.