Millionenbetrüger in der Wiener City festgenommen

Mehrere Wochen lang haben Wiener Polizisten nach einem 61-jährigen Russen und einer 44-jährigen Russin gefahndet. Das Duo wird verdächtigt, einen schweren Betrug begangen zu haben. Es soll um Millionen gehen.

Am Donnerstagnachmittag ist es Beamten des Landeskriminalamt Wien gelungen, den Mann und die Frau in der Gonzagagasse im ersten Bezirk festzunehmen. Die mutmaßlichen Betrüger wurden bereits weltweit gesucht. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht.

