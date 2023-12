Mit Wiener Tiktok-Stars gegen Extremismus und Jugendkriminalität

In einer Klasse der polytechnischen Schule Wien 20 sind heute zwei echte Wiener Tiktok-Stars zu Gast. Die Schüler hier haben zu 80 Prozent Migrationshintergrund, es werden 24 verschiedene Sprachen gesprochen. Tiktoker „Che“ spricht arabisch und hat somit gute Voraussetzungen, um bei den Jugendlichen hier Aufklärungsarbeit leisten zu können. Das haben sich Ahmad – so heißt der 23-Jährige eigentlich – und Cop, alias Uwe und seit 40 Jahren im Polizeidienst, zur Aufgabe gemacht.

Vor circa einem Jahr haben die beiden begonnen auf der Videoplattform Tiktok kurze Clips zu drehen, in denen die Benutzer den Polizisten alles fragen können, wie zum Beispiel: „Dürfen Albaner Serben schlagen?“, „Wo darf man überall E-Zigarette rauchen“ und „Essen Polizisten den ganzen Tag Donuts?“ Polizist Uwe hat immer eine Antwort. Das Besondere ist, dass Tschetschene Ahmed ihm die Fragen stellt und somit mit dem Klischee bricht, dass Tschetschenen und Polizisten keine Freunde sein können.

Verständnis

Ahmad selbst war in seiner Jugend selbst in extremistische Kreise geraten. Seitdem er den Absprung geschafft hat, will er mit seinen Erfahrungen Jugendlichen helfen. Und das schafft er: Cop&Che ist sehr erfolgreich, die kurzen Videos haben teils Hunderttausende Aufrufe.

In der Schule sind die beiden am Mittwoch im Rahmen eines Projekts der Stadt Wien und bOJA, dem bundesweiten Netzwerk für offene Jugendarbeit. Diesmal ist auch ein weiterer prominenter Gast zum Workshop gekommen, nämlich Vizebürgermeister und Stadtschulrat Christoph Wiederkehr (Neos).