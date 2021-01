Mit Schusswaffe bedroht: Frau wehrte sich mit Küchenmesser

Am Dienstag um 13.30 Uhr befand sich eine 39-jährige Frau befand sich in ihrem Einfamilienhaus in Wien-Döbling gerade im Küchenbereiches, als sich ein bislang unbekannter Täter durch die offen stehende Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte.

Der maskierte Mann soll die 39-Jährige mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, sie griff zu einem Küchenmesser und fügte dem mutmaßlichen Angreifer eine Verletzung unbestimmtes Grades im Oberkörperbereich zufügte.