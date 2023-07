Missbrauchsverdacht an Zweijähriger: 59-Jähriger in Justizanstalt

Der 59-Jährige Mann, der am Dienstagabend in Wien-Hietzing die zweijährige Tochter seiner Nachbarin sexuell missbraucht haben soll, ist mittlerweile in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt worden. Ob über ihn die U-Haft verhängt wird, ist noch offen. Donnerstagmittag lagen seitens der Staatsanwaltschaft noch keine entsprechenden Anträge vor, hieß es auf APA-Anfrage.

➤ Nachbar soll Mädchen (2) in Wien missbraucht haben

Zu den sexuellen Handlungen soll es gekommen sein, während die Mutter in der Küche beschäftigt war. Sie befand sich nur wenige Minuten nicht im selben Raum wie ihre Tochter, was der zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierte Nachbar - er hatte bei seiner Festnahme 1,8 Promille im Blut - ausgenutzt haben soll.