Missbrauch: Die späte Suspendierung

Gottfried Neuberger ist seit 2005 Leiter der Justizanstalt für Frauen in Schwarzau am Steinfeld in NÖ. Das Gefängnis ist für bis zu 171 weibliche Häftlinge eingerichtet, die eine Strafe von mehr als 18 Monaten abzusitzen haben. Es gibt auch eine Mutter-Kind-Abteilung, in der Gefangene ihre Kinder bis zum zweiten Lebensjahr betreuen dürfen.

KURIER: Sind sexuelle Kontakte in Ihrer Anstalt ein Thema?

Gottfried Neuberger: Als neuer Anstaltsleiter habe ich natürlich Flirtversuche mitbekommen, auch wenn ich weiß, dass ich nicht George Clooney bin. Man muss von Anfang an vorsichtig sein, was man tut und was man sagt. Man muss klare Signale der Abgrenzung aussenden. Schon in der Ausbildung der Justizwachebeamten muss man das Abgrenzen vermitteln. Und wenn wir neue männliche Beamte bekommen, was selten vorkommt, gibt es für sie gleich die Warnung, den Frauen gegenüber keine falschen Hoffnungen zu machen, wenn Angebote kommen.

Ist es gut, in Justizanstalten mit weiblichen Gefangenen männliche Justizwachebeamte einzusetzen?

Bei uns sind 66 Prozent der Justizwachebeamten Frauen. In den Werkstätten oder am Gutshof gibt es natürlich auch Männer. Aber wenn viele weibliche Gefangene mit einem Mann zusammen sind, ist das ja harmlos. Flirten oder sexuelle Übergriffe kann es eher geben, wenn eine Insassin mit einem Justizwachebeamten allein ist. Das kann ich für meine Anstalt so gut wie ausschließen.

Weil alles ständig überwacht wird oder warum?

Alle Gänge und Freizeiträume sind kameraüberwacht. Im Nachtdienst müssen auch weibliche Justizwachebeamte da sein, Visitierungen der Gefangenen dürfen ohnehin nur Frauen vornehmen. Wie auch etwa die Begleitung von Insassinnen zum Gynäkologen. Es kommt praktisch nicht vor, dass ein Beamter mit einer Gefangenen allein ist. Und von Übergriffen ist mir nichts bekannt.

Wie läuft das in den Betrieben, die von Männern geleitet werden?

Da machen wir keinen Unterschied zur Situation draußen. Draußen arbeiten Männer und Frauen zusammen, hier herinnen auch.