Belohnung nach Häfen-Skandal

Vier Wachbeamte vernachlässigen einen psychisch kranken Häftling, 74, in der Justizanstalt Stein, bis er in einem lebensbedrohenden Zustand ist. Die Konsequenz für die Beamten: Vorgesetzte schlagen die vier für die Auszahlung einer Belohnung vor.

In Suben donnert ein Uniformierter den Kopf eines Insassen gegen eine Betonwand – drei Beamte stehen Schmiere. Konsequenz: 100 Euro Geldbuße für den Gewalttätigen, nicht einmal ein Disziplinarverfahren für die Mittäter.

Eine Wache beutet Insassinnen gegen Gefälligkeiten sexuell aus. Konsequenz: Er ist nach wie vor im Dienst.

Der Falter zeichnet in seiner am Mittwoch erscheinenden Ausgabe nach, wie die Justiz bei der Aufarbeitung von Skandalen in den eigenen Reihen versagt. Die von Justizminister Wolfgang Brandstetter gebetsmühlenartig versprochene Systemänderung scheitert regelmäßig – am System und den Beamten. Der Apparat sendet ein fatales Signal aus: Vieles ist in den Gefängnissen erlaubt, nur wenig verboten.

Ein Lehrstück dafür ist der Vernachlässigungsfall rund um Wilhelm S., der in einer Zelle in Stein so lange dahinvegetierte, bis ihm Bandagen in die Beine wuchsen. Der Minister versprach damals ein hartes Durchgreifen. In der Anstalt reagierte man mit dem Vorschlag, den vier Beamten eine Prämie von 140 Euro auszuzahlen.

Wolfgang Gratz kennt das System Strafvollzug wie kein anderer. Er war selbst Häfen-Chef und leitet jene Kommission, die für den Minister den Maßnahmenvollzug reformieren soll. "Es gibt keine Führungskultur. Wie beobachten wir unsere Mitarbeiter? Wie reagieren wir, wenn etwas passiert? Das gibt es bei uns kaum."