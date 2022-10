Minderjährige als mutmaßliche Räuber: Zwei Fälle geklärt

Die Wiener Polizei konnte nun Verdächtige in zwei Raubüberfällen ausforschen, die beide von Jugendlichen verübt worden sein sollen. In der Weißenböckstraße im Wien-Simmering sollen Anfang Juli drei Täter einen 14-Jährigen auf offener Straße an der Jacke festgehalten und ihn mit Schlägen bedroht haben. Die Beute betrug drei Euro, mit der sie dann flüchteten. Das Landeskriminalamt konnte nun alle drei mutmaßlichen Täter finden. Es handelt sich um drei 14-jährige Österreicher. Zum Tatvorwurf zeigten sie sich nicht geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Junge Verdächtige, junge Opfer

In einer Supermarktfiliale in Wien-Hietzing dürfte es Mitte September ebenfalls zu einem Raub gekommen sein, bei dem zwei Täter drei Minderjährige im Alter zwischen neun und zehn Jahren am Hals gepackt und ihnen Bargeld in Höhe von vier Euro geraubt haben sollen. Auch dieser Raub dürfte nun geklärt sein. Beschuldigt werden ein zwölf- und ein 13-jähriger Österreicher. Sie zeigten sich ebenfalls nicht geständig.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: