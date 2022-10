Alkoholisierter Mann drohte mit Schreckschusspistole

Am Sonntag kam es in einem Kaffeehaus in Wien-Hernals zu einem Streit, der f√ľr die zwei beteiligten M√§nner mit leichten Verletzungen endete. Ein 54-j√§hriger Kosovare soll seinen 49 Jahre alten Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Der J√ľngere schaffte es, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen, daraufhin kam es zu einer Schl√§gerei.

Polizisten der Polizeiinspektion Halirschgasse nahmen den 54-Jährigen fest und stellten die Schreckschusspistole sicher. Ein Alko-Test bei dem 54-Jährigen ergab einen Wert von zwei Promille. Beide Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

