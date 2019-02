Millionär gegen Regisseur: Streit wird über Inserat ausgetragen

Ein privater Streit ums Geld hat es in die Medien geschafft. Nicht, weil er von solch öffentlichem Interesse wäre. Vielmehr, weil dafür bezahlt wurde, dass dieser Streit bekannt wird. Am vergangenen Mittwoch erschien in der Gratiszeitung Österreich ein Inserat unter dem Titel: „Österreichischer Starregisseur unter Betrugsverdacht“. Darin wirft Rudolf Öhlinger, der Gründer der Pflegeheim- und Klinikengruppe SeneCura, dem Regisseur Curt Faudon Betrugsabsicht vor.

Öhlinger bestätigt auf KURIER-Anfrage, dass das Inserat von ihm stammt. Er fühlt sich von dem Regisseur „verscheißert“. Denn: Öhlinger hat dem Mann 110.000 Euro für medizinische Therapien geliehen. „Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich ihm helfen kann. Ich bin ja so: Ich sage da nicht Nein“, erklärt Öhlinger. Ende des Jahres 2018 hätte er das Geld wiederbekommen sollen. Doch Faudon zahlte nur 40.000 Euro zurück.