Miliz übt Kampf gegen den Terror

Vor dem Hintergrund der latenten Dschihad-Terrorgefahr übt das Bundesheer in der kommenden Woche den Schutz sensibler Objekte in Wien. Bei einem Terroranschlag wären die Kräfte der Polizei sehr rasch erschöpft. So mussten auch wenige Stunden nach den Breivik-Attentaten in Oslo Soldaten der norwegischen Armee Regierungsgebäude bewachen, weil man nicht wusste, ob nicht weitere Anschläge geplant sind. In Wien wäre das die Aufgabe des Gardebataillons. Bei einer länger dauernden Bedrohung müssten die Garde-Soldaten von Milizkameraden des Jägerbataillons Wien abgelöst werden.

Dieses Bataillon übt ab Montag mit 560 Milizsoldaten in Zusammenarbeit mit der Polizei diese wichtige Schutzaufgabe. Mit dabei sind auch die Stadt Wien, die ÖBB, der Wiener Hafen mit dem Eisbrecher "MS Eisvogel" sowie die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft mit dem Passagierschiff "MS Admiral Tegetthoff". Verstärkt werden die Milizionäre durch Militärpolizei, dem Pionierbataillon 3 aus Melk mit Arbeits- und Transportbooten und dem Pionierbataillon 1 aus Villach mit Kampfmittelbeseitigern und Entschärfungsrobotern.