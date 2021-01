Mietrückstände: Hunderte Wirte von Klagen betroffen

Vielleicht sind die Grablichter, die 160 Wirte und Kaffeesieder in ganz Österreich am Montag in ihre Auslagen und Fenster gestellt haben, gar nicht nur symbolisch. Peter Dobcak, Obmann der Wirte in der Wiener Wirtschaftskammer, rechnet damit, dass zwischen 25 und 30 Prozent der Lokale in Wien die Corona-Krise möglicherweise nicht überstehen.

Und das könnte auch mit den Mietkosten zu tun haben. Denn wie Dobcak am Dienstag erklärte, sind mehrere hundert Wirte von Klagen wegen ausständiger Mietzinszahlungen betroffen. Am Montag ging – wie berichtet – Wiens wohl berühmtester Cafetier, Berndt Querfeld, an die Medien. Er wurde wegen Mietrückständen für zwei seiner Kaffeehäuser – das Café Mozart am Albertinaplatz und das Café Landtmann am Ring – geklagt.

Beim Café Mozart wurden die fehlenden Zahlungen eingeklagt, das Landtmann ist sogar von einer Räumungsklage betroffen. Querfeld habe das Gespräch mit den Hauseigentümern gesucht, erklärt er im KURIER-Gespräch. Doch das sei in beiden Fällen abgelehnt worden – genauso wie ein Mediationsverfahren.

Laut Gastro-Obmann Dobcak ist Querfeld nicht der einzige, der Probleme hat, die Miete für seine Betriebe zu bezahlen.