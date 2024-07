Miethilfe in Wien: Geld geht künftig direkt an den Vermieter

Künftig werden etwaige Rückstände aber gleich direkt an die Vermieter überwiesen . Auch ist der Nachweis zu erbringen, dass Betroffene Miete bezahlt haben. Das teilten der Fonds Soziales Wien und das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag mit.

Wien verlängert die "Wohnungssicherung Plus" , also die Anti-Teuerungs-Maßnahme für Mieterinnen und Mieter. Die Aktion läuft nun bis Jahresende .

Es gab Fälle, in denen Mieten trotz Unterstützung nicht gezahlt wurden

Die Maßnahme wurde 2023 beschlossen, um Belastungen durch die massive Inflation abzufedern. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Mehrheit der Fördernehmerinnen und -nehmer es tatsächlich geschafft habe, wieder mietschuldenfrei zu sein, wurde in der Mitteilung betont. Allerdings habe es auch Betroffene gegeben, die nach wie vor ihre laufenden Mieten trotz Unterstützung nicht gezahlt hätten.

Um dies künftig zu verhindern, wird nun auf Direktzahlung von Miet- bzw. Wohnbeihilfe an den Vermieter umgestellt. Die Unterstützung wird damit formal zu einer Sachleistung. Zudem muss man in Wiederholungsfällen sozialarbeiterische Beratung oder Leistungen wie ein betreutes Konto in Anspruch nehmen. Wer Vereinbarungen oder Termine nicht einhält, der erhält keine Unterstützung.