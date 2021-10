Mieterin überrascht mutmaßlichen Einbrecher in Josefstädter Wohnung

Ein 25-Jähriger dürfte am Donnerstagabend versucht haben, in eine Wohnung in der Blindengasse in Wien-Josefstadt einzubrechen.

Mit seiner Körperkraft und einem Messer soll er die Wohnungstür aufgebrochen haben. Als er die 22-jährige Wohnungsmieterin bemerkte, ergriff er die Flucht.

Die Beamten konnten den Mann im Zuge einer Sofortfahndung anhalten und vorläufig festnehmen.

Verpassen Sie keine Meldung von Feuerwehr, Polizei und Rettung mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: