Mick Jagger zum Verwechseln ähnlich: "Bin einer der größten Fans im Land"

Mit einem Ex-Stone ist er in seiner eigentlichen Rolle ohnehin schon aufgetreten. Zur Begleitung von Mick Taylor, dem wahrscheinlich besten Gitarristen, den die Stones jemals in ihren Reihen hatten, sang er in dessen Wiener Solokonzert Route 66. „Zehn Minuten bin ich dann im Park gesessen, um durchatmen zu können.“

Wann er sich seine Leidenschaft eingefangen hat?

Sehr früh. 1967. Als Bub hörte er zufällig „Let’s Spend the Night Together“. Fremd und anders, weit entfernt vom Kinderlied, aber unheilbar infektiös. Im Laufe der Jahre ist Irker immer mehr in die Stones und deren Musik hineingekippt. Bis die Gründung einer eigenen Band geholfen hat, am Anfang der 80er aus der „toten Hose“ des Wiener Stadtrands zu schlüpfen. Reichhaltig wurde seine musikalische Kollektion. Leider fiel der Großteil davon „einer privaten Veränderung“ zum Opfer.

Darunter Black and Blue (1976), sein vor dem Wien-Konzert 1982 von Jagger persönlich signiertes Lieblingsalbum. Eine Szene, die damals auf der Titelseite der Arbeiterzeitung Verewigung fand. „Ich liebe diese Platte, weil sie alles vereint. Rock, Reggae, Funk und Jazz“, sagt Irker.