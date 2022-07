Rolling-Stones-Pianist Chuck Leavell: „Mick ist der Disziplinierteste“

Die Rolling Stones feiern mit der „Sixty“-Tour 60 Jahre auf der Bühne, Sie 40 Jahre mit den Stones. Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt mit dieser Band erinnern?

Nicht an den genauen Tag. Es war 1982 in Schottland. Da haben wir in Theatern drei Aufwärmkonzerte für die Tour gespielt. Ich glaube, das erste war in Aberdeen, und es muss irgendwann Mitte Mai gewesen sein. Vorigen Herbst aber schrieb mich übers Internet ein Fan an und sagte: „Weißt du, dass heute der 40-Jahrestag deines ersten Auftritts mit den Stones ist?“ Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, aber ich habe schon 1981 bei einem unangekündigten Stones-Konzert bei mir in Atlanta mit ihnen gespielt. Ich hatte mich mit Ian Stewart angefreundet, der zuerst Gründungsmitglied der Stones war, dann aber nur mehr Roadie. Er hatte mich damals dazu eingeladen, noch bevor ich offiziell in der Tourband war.

Wie feiern Sie die Jubiläen?

Damit, dass wir uns fit halten und diszipliniert sind. Mick ist sicher der Disziplinierteste von uns. Er arbeitet permanent an seiner Fitness, macht andauernd seine Stretching-Übungen und zwei Mal am Tag Stimmband-Training. Der Grund dafür ist, dass wir das alles nicht für selbstverständlich nehmen. Diese Band muss nicht wegen des Geldes auf Tour gehen. Es ist für uns alle eine Leidenschaft, und wird sind dankbar, dass wir das noch immer tun können – speziell auf diesem Stadion-Level. Deshalb feiern wir damit, dass wir auf unsere Gesundheit achten und hart daran arbeiten, dass wir eine gute Show bieten und uns lange erhalten können, das zu tun, was wir lieben.

Wie schwierig ist es, in Zeiten der Pandemie auf die Gesundheit zu achten?

Mick hatte sich ja infiziert, und wir mussten zwei Shows verschieben. Man muss deshalb extrem vorsichtig sein. Es ist aber nicht möglich, immer nur in der Bubble und im Hotel zu bleiben. Wir haben halt immer Masken auf, wenn wir rausgehen, speziell in Innenräumen. Wir gehen nur in Restaurants, wo man draußen sitzen kann, und wir treffen keine Freunde. Wenn man so viele Jahre auf Tour ist, freundet man sich überall auf der Welt mit Leuten an. Die rufe ich jetzt per Video-Call an und sage: „Ich bin in der Stadt, würde gern mit dir zum Essen gehen, aber ich darf dich nur über den Bildschirm begrüßen.“