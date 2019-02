Michaelerplatz: Café Klimt schließt Anfang März

Es war von Anfang an als sogenanntes Pop-Up-Café geplant, also ein Kaffeehaus, das nur befristet geöffnet ist. Jetzt steht fest, wann das Café Klimt wieder zugesperrt wird. Und zwar nach dem letzten Betriebstag am 3. März.

Die Blagussgruppe, die das ehemals traditionsreiche Café Griensteidl seit Anfang Februar 2018 geführt hat, hatte eigentlich geplant, das Café nur bis Ende des Jahres 2018 zu führen. Daraus wurden zwei Monate mehr.

Von Anfang an war das Lokal im ehemaligen Traditionskaffeehaus als systemgastronomische Touristenfalle verschrien. Die Mehlspeisen wurden zugekauft, serviert wurden "Klimt-Toast" (einen Schinken-Käse-Toast mit Chips als Beilage) und gefüllte Paninis.