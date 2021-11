Michael Ludwig will Lockdown nicht ausschließen

Fast scheint es, als wolle Michael Ludwig die Wiener Bevölkerung bereits auf weitere Verschärfungen vorbereiten: Er wolle einen weiteren Lockdown nicht ausschließen, wie er am Mittwoch einmal mehr betonte: „Ich will nicht in die Situation kommen wie andere Bundesländer“, sagte der Bürgermeister am Rande eines Medientermins. „Wir müssen die Gesundheit der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen. Wenn notwendig, werden wir als Stadt auch weitere Schritte setzen.“

Weitere Schritte möglich

Wien werde die Corona-Situation genau beobachten und ist angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen in anderen Bundesländern bereit, auch weitere Schritte über die schon fixierte Ausweitung der Maskenpflicht und 2G-plus-Regel bei Veranstaltungen und in zu setzen.

Für österreichweit einheitliche Maßnahmen werde sich Ludwig auch bei der für Freitag angesetzten Landeshauptleute-Konferenz einfordern.