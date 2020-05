Michael Häupl, der große Abwesende

Es war alles angerichtet, die Kameras in Position, Mikrofone ausgerichtet, die Bleistifte gespitzt. Allein der Hauptdarsteller kam nicht. Bürgermeister Michael Häupl (SP) sagte seine Teilnahme an der Bürgermeister-Pressekonferenz am Dienstag kurzfristig ab. Es war seinem Wohnbaustadtrat Michael Ludwig vorbehalten, in der Seestadt Aspern den erstaunten Journalisten, die Vorzüge derselben näherzubringen.

Viele der Journalisten, wollten allerdings gar nicht über Wiens größtes Stadtentwicklungsgebiet reden, sondern über die Entwicklung in der Bundes-SPÖ. Dazu konnte aber der Wohnbaustadtrat wenig beitragen, auch wenn er später im KURIER-Gespräch seine Ablehnung zu Rot-Blau bekräftigte.

Ludwig verteidigte Häupls Absenz: "Er hatte einen wichtigen anderen Termin." Welcher es war, wollte er nicht verraten. Gerüchte, wonach Häupl Gespräche über die Nachfolge von Bundesparteisekretär Norbert Darabos führe, wurden im Bürgermeisterbüro nicht dementiert. Das ist überraschend. Noch am Montag sagte Häupl, dass die Wahl des neuen Parteisekretärs Aufgabe von Parteichef Faymann sei. Allerdings ließ der Nachsatz – "Ich will endlich einen richtigen Parteisekretär" – tief blicken.