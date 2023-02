Messerstecherei am Praterstern: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Mitte Jänner war es an einem Sonntagabend zu einer Messerstecherei zwischen zwei Gruppen junger Männer am Praterstern gekommen. Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten einen jungen Afghanen blutüberströmt am Boden liegend vor.

Der Mann hatte mehrere Stichverletzungen erlitten, konnte aber gerettet werden. Eine Sofortfahndung im Bereich des nahegelegenen Stuwerviertels führte zu fünf Festnahmen.

Weiterer Verletzter festgenommen

Ein weiterer Verdächtiger, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, konnte jetzt Dank Zeugenaussagen am Praterstern festgenommen werden. Der 24-jährige Afghane steht im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein und dem Opfer Stichverletzungen zugefügt zu haben. Die Polizei ermittelt werden Mordverdachts.

