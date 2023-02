Messerattacke in Obdachlosenheim: Mutmaßlicher Angreifer festgenommen

Ein Betreuer musste am späten Montagabend in einem Obdachlosenheim bei einem Streit zwischen zwei Männern eingreifen. Dieser eskalierte nämlich völlig. Ein 25-jähriger Afghane soll in der Unterkunft in Meidling mit einem Messer auf sein 50-jähriges Opfer losgegangen sein. Auch ein 43-Jähriger, der dazwischengehen wollte, wurde verletzt.

Der 43-jährige Mann erlitt dabei offenbar Verletzungen im Oberkörperbereich. Konkret handelt es sich um zwei Schnittwunden im Bereich der Schulter bzw. der Rippen.

Klappmesser als Tatwaffe

Ein Betreuer bemerkte den Vorfall. Ihm gelang es schließlich, die Männer voneinander zu trennen und das Messer an sich nehmen. Er alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den 25-Jährigen fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde sichergestellt. Der 43-Jährige lehnte die ärztliche Versorgung ab.

