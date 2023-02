Bankräuber auf der Flucht: Mann bedrohte Mitarbeiter mit Revolver

Mit einem Revolver bewaffnet, marschierte am Montag kurz vor 13 Uhr ein Räuber in eine Postbankfiliale in Wien-Liesing. Dort bedrohte er die Mitarbeiter und zwang sie dazu, ihm Bargeld auszuhändigen. Die Angestellten taten das auch, sodass der Mann mit der Beute die Flucht ergriff.

Während des Überfalls befanden sich keine Kunden in der Filiale, es dürfte ersten Informationen zufolge auch keine Verletzten geben. Die Polizei startete sofort eine Fahndung, bisher aber ohne Erfolg. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Es soll sich um einen 170 Zentimeter großen Mann handeln, der einen Vollbart trägt. Während des Überfalls hatte der Räuber einen grauen Jogginganzug an.

Bei dem Überfall auf die Postfiliale handelt es sich bereits um den zweiten Raub dieser Art im Jahr 2023. Bereits Ende Jänner wurde eine Postfiliale in der Inneren Stadt ausgeraubt.

Mehr in Kürze.