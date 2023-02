Wegen eines lauten Streits in einer Wohnung in Favoriten wurde am Sonntag die Polizei alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie aber nur einen 34-jährigen, staatenlosen Mann vor.

Auf den Kopf geschlagen

Zeugen im Innenhof des Hauses gaben jedoch an, kurz davor eine sichtlich verängstigte Frau mit einem Baby in der Hand aus der Wohnanlage flüchten gesehen haben. Die Frau soll sich an die Zeugen gewandt und sich ihnen anvertraut haben: Sie gab an, von ihrem Mann gewürgt worden zu sein, auch das Baby soll er auf den Kopf geschlagen haben.

Die Berufsrettung Wien brachte Mutter und Kind in ein Krankenhaus. Der Mann wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Er verweigerte die Aussage und wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: