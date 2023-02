Samstag, kurz nach Mittag, in der größten Einkaufsstraße Österreichs, in der Mariahilfer Straße in Wien. Ein Mann soll dort mit einer Schusswaffe in ein Juweliergeschäft gestürmt und eine Angestellte bedroht haben.

Die geschockte Mitarbeiterin des Juweliergeschäfts soll dem Mann Schmuck ausgehändigt haben.