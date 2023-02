Falschgeld für teure Uhr: 28-Jähriger saß Betrügern auf

Nach mehr als einem Jahr Ermittlungsarbeit konnten Kriminalbeamte einen sogenannten "Rip-Deal" klären. Bei Rip-Deals werden die Opfer in der Regel um große Summen Bargeld gebracht, indem lukrative Geldwechselgeschäfte vorgetäuscht werden.

Übergabe in Italien

So auch in diesem Fall: Begonnen hat alles mit einer teuren Luxusuhr. Ein 28-jähriger Österreicher hat seine hochpreisige Uhr im Internet zum Verkauf angeboten. Der Tatverdächtige meldete sich daraufhin bei ihm und signalisierte, dass er Interesse an der Uhr hätte. Als Übergabeort wurde eine Stadt in Italien vereinbart.