Messer, Säbel, Schwerter und Gewehre: Waffenlager in Wien ausgehoben

Wegen einer weinenden Frau rückte in der Nacht auf Donnerstag die Polizei zu einer Wohnung in Wien-Neubau aus. Die aufgelöste Frau, die - wie sich herausstellte - alleine in der Wohnung war, wollte die Beamten zunächst nicht in die Wohnung lassen. Außerdem gab sie den Polizisten offenbar einen falschen Namen.

Schließlich ließ sie die Ermittler doch in die Wohnung, wo die Beamten zahlreiche Messer, Säbel, Schwerter, ein Luftdruck- sowie ein vermutlich vollautomatisches Gewehr fanden. Die Frau gab an, dass die insgesamt 22 Waffen ihrem Freund gehören würden und dieser sie rechtmäßig besitze.

Verfassungsschutz informiert

Der 24-jährige Mann kam in Folge auch in die Wohnung. Von einem rechtmäßigen Besitz konnte allerdings keine Rede sein. Wie sich herausstellte, besteht gegen ihn ein aufrechtes Waffenverbot. Die Polizisten stellten alle Waffen sicher, anschließend wurde der Syrer einvernommen.

Der Mann wurde wegen Verstößen gegen das Waffengesetz auf freiem Fuß angezeigt. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist über den Vorfall in Kenntnis.

