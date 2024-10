Nach "Friedensgesprächen" am Reumannplatz hatten zwei Männer Bauchstiche

Vater und Sohn (beide vertreten von Rechtsanwalt Florian Kreiner) werden am Freitag gemeinsam in den Verhandlungssaal in Wien gebracht. Beide Männer befinden sich in Untersuchungshaft, nachdem sie am 1. März des Jahres am Reumannplatz in Wien-Favoriten zwei Syrer schwer verletzt haben sollen. Angeklagt ist Mordversuch. Kurios: Der 46-jährige Vater ist laut eigenen Angaben Mitglied beim tschetschenischen Kulturverein, der sich unter anderem dafür einsetzt, derartige Gewalttaten zu verhindern.

Auslöser für all das soll ein angebotenes Drogengeschäft gewesen sein. Oder wie es die beisitzende Richterin Nicole Baczak zusammenfasst: "Verstehe ich das richtig: Nur weil Ihnen am Nachmittag jemand Drogen angeboten hat, hatten am Abend zwei Männer ein Messer in der Brust?"