Mein G'schäft: Filigranes Spiel mit Gold

In Wien blieb die gebürtige Deutsche vor acht Jahren übrigens vollkommen spontan. Am Ende einer Weltreise machte sie anlässlich ihres Geburtstags Mitte März in Wien Station – und war in der Sekunde in die Stadt verliebt. Zwei Wochen später, am 1. April, hatte sie den Mietvertrag unterschrieben und startete mit einem BWL-Studium.