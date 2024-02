Wiener Dialekt: Wie klingt eigentlich das "Meidlinger L"?

„Mit diesen Erkenntnissen gehen wir dann ab April in die Hauptstudie“, sagt Reinisch. Sprich: Die Liste an Wörtern wird verkleinert, dafür soll die Gruppe an Probanden größer werden. In dieser Phase ist deshalb jeder in Wien dazu aufgerufen, an der Studie teilzunehmen und das eigene Verständnis des „Meidlinger L“ mit den Forscherinnen und Forschern zu teilen. „Ich habe aber auch schon Leute getroffen, die nicht gewusst haben, was das Meidlinger L ist“, sagt Reinisch. Auch sie seien gefragt. Nur so könne zeitgleich erfasst werden, wie viele Menschen das Sprachphänomen nicht kennen.