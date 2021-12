Meidling: Zwei Frauen sollen aus Taschen geklaut haben

Die Polizei beobachtete am Montagvormittag zwei Frauen in der Meidlinger Hauptstraße, die sich verdächtig verhielten. Kurz darauf sollen die Tatverdächtigen in ein Geschäft gegangen und dort eine 42-Jährigen bestohlen haben.

Die Beamten konnten die Frauen anhalten und festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um eine 22-Jährige und eine 42-Jährige, beides bulgarische Staatsangehörige. Ermittlungen ergaben, dass das Duo wohl für mindestens zehn weitere derartige Delikte verantwortlich sind. Die Frauen befinden sich in einer Justizanstalt.

