Luxusuhr gestohlen: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Räubern

Drei unbekannte Männer sollen einen 54-Jährigen in der Inneren Stadt im Bereich "Am Hof" am linken Arm gepackt, daran gezogen und dabei seine Luxus-Armbanduhr gestohlen haben. Anschließend sind die Tatverdächtigen Richtung Judenplatz geflüchtet. Erst einige Zeit später merkte der Mann, dass bei der Attacke seine Uhr gestohlen wurde. Deren Wert wird auf einen Beitrag im unteren sechsstelligen Eurobereich beziffert.

Der Begleiter des 54-Jährigen wurde Zeuge des Vorfalls.