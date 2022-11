Mehrparteienhaus in Wien-Alsergrund wegen Zimmerbrands evakuiert

Weil die vor einem Zimmerbrand gefl├╝chtete Bewohnerin die Wohnungst├╝re offen gelassen hatte, ist am Freitagvormittag das Stiegenhaus verraucht und das Mehrparteienhaus in der Lustkandlgasse in Wien-Alsergrund von der Feuerwehr evakuiert worden. Zwei Personen wurden der Berufsrettung ├╝bergeben, die diese aber nach der Erstversorgung in h├Ąusliche Pflege entlassen konnte, berichtete Feuerwehrsprecher J├╝rgen Figerl der APA.